В Китае открыли самый длинный стеклянный мост

На юге Китая открыли самый длинный в мире стеклянный мост. Об этом сообщают СМИ.
Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой на высоте в несколько метров над пропастью.
Чтобы стекло было прозрачным, посетителей пускают в бахилах.
В марте в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный пешеходный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря в горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN