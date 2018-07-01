В Китае открыли самый длинный стеклянный мост

На юге Китая открыли самый длинный в мире стеклянный мост. Об этом сообщают СМИ.

Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой на высоте в несколько метров над пропастью.

Чтобы стекло было прозрачным, посетителей пускают в бахилах.

В марте в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный пешеходный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря в горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань.