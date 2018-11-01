В Китае поднят на поверхность упавший в реку пассажирский автобус

1 ноября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. В китайском Чунцине 31 октября около 23.30 по местному времени удалось поднять на поверхность упавший в реку Янцзы пассажирский автобус. Об этом сообщили на месте работы по подъему упавшего в реку автобуса.

Кроме того, за время поисковой операции водолазы нашли 9 тел пассажиров. Об этом сообщило Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Авария произошла 28 октября, когда пассажирский автобус, двигавшийся по мосту, внезапно пересек сплошную линию, разделяющую встречные потоки и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался по полосе встречного движения. Пробив ограждение, автобус упал в реку.

Предварительное расследование показало, что в момент аварии в автобусе находились 15 человек, включая водителя автобуса.-0-