В Китае погибли пять человек из-за взрыва на алюминиевом заводе

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на алюминиевом заводе в городском округе Уси в восточной китайской провинции Цзянсу погибло пять человек. Об этом говорится в официальном заявлении местных властей.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Один из цехов был полностью разрушен, в окнах соседних с ним зданий выбиты стекла, причины происшествия до сих пор не установлены.

Сообщается, что два человека погибли на месте, а четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.

На данный момент поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование.-0-