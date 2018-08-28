В Китае погибли пять человек из-за взрыва на алюминиевом заводе

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на алюминиевом заводе в городском округе Уси в восточной китайской провинции Цзянсу погибло пять человек. Об этом говорится в официальном заявлении местных властей.
Инцидент произошел около двух часов ночи. Один из цехов был полностью разрушен, в окнах соседних с ним зданий выбиты стекла, причины происшествия до сих пор не установлены.
Сообщается, что два человека погибли на месте, а четверо пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного пострадавшего, его жизни ничего не угрожает.
На данный момент поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена. Ведется расследование.-0-
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