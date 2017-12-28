В Китае появилось электронное удостоверение личности

28 декабря, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Жители Китая с начала 2018 года смогут пользоваться электронными удостоверениями личности.
Электронное удостоверение можно будет применять при покупке железнодорожных билетов, при заселении в гостиницу и при ведении онлайн- и офлайн-операций. Для этого нужно воспользоваться функцией онлайн - аутентификации и распознавания лица, причем паспорт и другие удостоверения личности не понадобятся.
Первое электронное удостоверение личности было выдано в городе Гуанчжоу провинции Гуандун. С января следующего года планируется распространить их действие по всей стране.-0-
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