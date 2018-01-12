В Китае построен первый в мире двухъярусный 6-колейный мост

12 января, Чунцин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В китайском Чунцине завершилось длившееся 5 лет строительство первого в мире двухъярусного 6-колейного балочно-вантового железнодорожного моста.
Мост Синьбайшато проходит через реку Янцзы. Его общая длина составляет около 5,32 км, длина основной секции - 920 м.
В ближайшее время мегамост вместе со скоростной железной дорогой Чунцин - Гуйян будет введен в тестовую эксплуатацию. Верхний 4-колейный ярус моста предназначен для движения пассажирских поездов с расчетной скоростью 200 км/ч, нижний 2-колейный ярус - для движения грузовых составов с расчетной скоростью 120 км/ч.-0-
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