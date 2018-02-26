В Китае построен самый длинный морской мост в мире

26 февраля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае завершены основные работы по строительству самого длинного в мире моста через море.
Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Подготовка к его строительству продолжалась 6 лет, строительные работы длились 8 лет. Среди объектов, которые входят в проект, - основная часть моста (протяженность 22,9 км), 6,7-километровый тоннель и искусственный остров. Общая длина сооружения - 55 км.
После официального введения в эксплуатацию мост позволит сократить время в пути от Гонконга до города Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай) с 3 часов до 30 минут.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN