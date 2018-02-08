В Китае при провале участка автомагистрали погибли 8 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли при провале участка автомагистрали в городе Фошань в южной китайской провинции Гуандун, сообщают информагентства.
В результате инцидента пострадали девять человек, они направлены в больницу. Трое человек пока считаются пропавшими без вести.
Причиной провала стали строительные работы на второй ветке метро, которая проходит под этой магистралью.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.445 BYN
|2.455 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN