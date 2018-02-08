В Китае при провале участка автомагистрали погибли 8 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли при провале участка автомагистрали в городе Фошань в южной китайской провинции Гуандун, сообщают информагентства.

В результате инцидента пострадали девять человек, они направлены в больницу. Трое человек пока считаются пропавшими без вести.

Причиной провала стали строительные работы на второй ветке метро, которая проходит под этой магистралью.-0-