В Китае при тушении возгорания на ТЭС пострадали трое пожарных

5 августа при тушении пожара на теплоэлектростанции в городе Сиань китайской провинции Шэньси пострадало трое пожарных. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Возгорание на теплоэлектростанции в районе Бэйлинь города Сиань произошло в воскресенье около 11.20 утра по местному времени. На место прошествия было вызвано 18 пожарных расчетов и 98 пожарных, а также медики и сотрудники правоохранительных органов.

После того, как пожарные стали продвигаться к очагу возгорания, произошел еще один взрыв. В зоне поражения оказались трое пожарных. Все они с ожогами лица и рук разной степени были направлены в больницу, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, пожар на теплоэлектростанции спровоцировали рабочие, которые разрезали колонну сероочистки. Искра попала на пенопласт, которым была отделана крыша на втором этаже здания, в результате чего произошло возгорание.