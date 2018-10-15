В Китае при взрыве на угольной шахте погибли 5 человек

15 октября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. В районе города Чунцин на юго-западе Китая из-за взрыва на одном из угольных рудников по меньшей мере 5 человек погибли, еще 3 получили ранения. Об этом сообщили в Чунцинской инвестиционной энергетической корпорации.
По сообщению, 15 октября примерно в 11.45 по местному времени на угольной шахте "Лиюаньба" на территории поселка Шихао произошел взрыв газа. Данная шахта уже была выведена из эксплуатации. Взрыв произошел, когда шахтеры запечатывали вход в шахту.
Пострадавшие госпитализированы.-0-
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