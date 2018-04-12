В Китае ребенок родился через 4 года после гибели родителей

По сообщениям СМИ, в Китае родился необычный мальчик. Он появился на свет через 4 года после смерти родителей.

Родители Тяньтяня, китайского мальчика, родившегося в декабре 2017 года, погибли в ДТП 4 года назад. До этого они были в браке 2 года, а для рождения малыша решили использовать ЭКО-технологию. За пять дней до процедуры пара погибла в ДТП, но в центре оплодотворения остались 4 замороженных эмбриона. Родители погибших через суд отстаивали свое право на обладание биологическим материалом. После решения суда бабушки и дедушки нашли суррогатную мать. Искали ее в Лаосе – в Китае подобные технологии запрещены.

Опекуны решили не рассказывать малышу историю его появления на свет до совершеннолетия мальчика.