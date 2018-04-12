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СМИ Беларуси

В Китае ребенок родился через 4 года после гибели родителей

В мире 12.04.2018 | 23:13

По сообщениям СМИ, в Китае родился необычный мальчик. Он появился на свет через 4 года после смерти родителей.

Родители Тяньтяня, китайского мальчика, родившегося в декабре 2017 года, погибли в ДТП 4 года назад. До этого они были в браке 2 года, а для рождения малыша решили использовать ЭКО-технологию. За пять дней до процедуры пара погибла в ДТП, но в центре оплодотворения остались 4 замороженных эмбриона. Родители погибших через суд отстаивали свое право на обладание биологическим материалом. После решения суда бабушки и дедушки нашли суррогатную мать. Искали ее в Лаосе – в Китае подобные технологии запрещены.

Опекуны решили не рассказывать малышу историю его появления на свет до совершеннолетия мальчика.

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Теги
дети, Китай
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