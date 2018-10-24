В Китае рухнул жилой дом, под завалами находятся люди

24 октября, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. В центрально-китайском городе Ухань 24 октября в 08.30 по местному времени обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами которого находятся люди. Об этом сообщили местные власти.

Из-под обломков рухнувшегося здания были извлечены 4 человека. По словам очевидцев, один ребенок погиб.

Предварительное расследование показывает, что ЧП было вызвано взрывом газового баллона.-0-