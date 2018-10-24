В Китае рухнул жилой дом, под завалами находятся люди

24 октября, Ухань /БЕЛТА - Синьхуа/. В центрально-китайском городе Ухань 24 октября в 08.30 по местному времени обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами которого находятся люди. Об этом сообщили местные власти.
Из-под обломков рухнувшегося здания были извлечены 4 человека. По словам очевидцев, один ребенок погиб.
Предварительное расследование показывает, что ЧП было вызвано взрывом газового баллона.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4078 BYN
|2.403 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0999 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN