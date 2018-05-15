В Китае самолет успешно приземлился после поломки ветрового стекла

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Самолет Сычуаньской авиакомпании успешно приземлился после поломки ветрового стекла.
Во время полета по маршруту Чунцин - Лхаса правое ветровое стекло в кабине управления треснуло и отвалилось. В тот момент высота полета составила 9 тыс. м, температура в кабине опустилась до 50 градусов ниже нуля. Экипаж совершил экстренное снижение, в результате чего самолет успешно приземлился в запасном аэропорту Шуанлю города Чэнду.
Благодаря правильным действиям экипажа все пассажиры безопасно покинули самолет. Второй пилот получил легкие телесные повреждения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3953 BYN
|2.382 BYN
|2.392 BYN
|USD
|2.0003 BYN
|1.999 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.24 BYN
|3.227 BYN
|3.24 BYN