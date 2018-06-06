В Китае спасены 23 шахтера, двое пропали без вести

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае спасли 23 человека, заблокированных в шахте после взрыва, сообщают информагентства.

Взрыв произошел 5 июня на железном руднике в городском округе Бэньси (провинция Ляонин). На руднике проводились строительные работы, при въезде в шахту подорвался грузовик, транспортировавший взрывчатку.

Жертвами взрыва стали 11 человек. Спасатели освободили 23 заблокированных под землей, еще два человека не извлечены. Об их судьбе ничего не известно. Также пострадали девять человек.

Причина взрыва устанавливается.-0-