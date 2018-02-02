В Китае стартовал сезон масштабных новогодних пассажироперевозок "Чуньюнь"

2 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае стартовал "Чуньюнь" - миграция населения в период до, во время и после Нового года по традиционному китайскому календарю.

В этой связи на особый режим работы переведены транспортные системы по всей стране. По прогнозам, объем перевозок пассажиров в сезон "Чуньюнь", который обычно длится 40 дней, достигнет 2,98 млрд человеко-раз.

В этом году китайский Новый год выпадает на 16 февраля.-0-