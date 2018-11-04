В Китае столкнулись 26 автомобилей – есть жертвы и пострадавшие

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в провинции Ланьчжоу в ДТП с участием 26 автомобилей погибли не менее 14 человек, 27 пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Авария случилась на скоростном шоссе Ланьчжоу - Хайкоу, в 200 м от пункта взимания платы.
Водитель грузовика не справился с управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.-0-
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