В Китае столкнулись 26 автомобилей – есть жертвы и пострадавшие

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в провинции Ланьчжоу в ДТП с участием 26 автомобилей погибли не менее 14 человек, 27 пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Авария случилась на скоростном шоссе Ланьчжоу - Хайкоу, в 200 м от пункта взимания платы.

Водитель грузовика не справился с управлением, после чего произошло столкновение 26 автомобилей.-0-