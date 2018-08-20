В Китае тайфун "Румбия" унес жизни 9 человек

20 августа, Далянь /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае из-за тайфуна "Румбия", который обрушился на центральные и восточные провинции 17 августа, погибли 9 человек.

Так, в провинции Цзянсу погибли 7 человек, более 924 тыс. человек и 68 тыс. га урожая пострадали. Повреждены более 1 800 домов.

В провинции Аньхой на востоке Китая подтверждена гибель одного человека. Более 1,7 млн человек и 243 тыс. га урожая пострадали из-за разгула стихии, сообщили местные власти. Тайфун "Румбия" в этой провинции нанес прямой ущерб в размере более 1,1 млрд юаней ($160 млн ). Здесь повреждено более 4 тыс. домов. В провинции начаты спасательные работы.

В соседней провинции Хэнань из-за тайфуна пострадали около 888 тыс. жителей. По последним данным, здесь погиб 1 человек. Около 109 тыс. га сельхозугодий пострадали в результате вызванных тайфуном дождей.

В воскресенье, 19 августа, проливные дожди обрушились на портовый город Далянь (северо-восточный Китай). За 90 минут в черте города выпало от 50 до 70 мм осадков. В результате разгула стихии 14 тыс. 573 жителя были вынуждены эвакуироваться.

Городской метеорологический центр объявил красный уровень угрозы в связи с ливнями в понедельник утром. Из-за того, что проливные дожди могли вызвать наводнения и подтопление городских районов, в воскресенье местные власти приняли решение закрыть районы вдоль морского побережья, рек и в горах. Также городское ведомство образования отдало распоряжение отменить занятия в школах и закрыть детские сады в понедельник.-0-