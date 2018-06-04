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В Китае усопшего похоронили в любимом автомобиле

В мире 04.06.2018 | 00:45
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Еще при жизни он завещал родным похоронить его вместе с любимым автомобилем Hyundai Sonata.

Родственники исполнили последнюю волю усопшего и похоронили его в салоне любимого автомобиля. Церемонию захоронения пришлось выполнить при помощи экскаватора, который аккуратно положил автомобиль с телом в выкопанную яму, а потом засыпал ее землей. Пользователи соцсетей считают такой способ захоронения необычным.

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автомобиль, Китай
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