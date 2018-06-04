В Китае усопшего похоронили в любимом автомобиле

Еще при жизни он завещал родным похоронить его вместе с любимым автомобилем Hyundai Sonata.
Родственники исполнили последнюю волю усопшего и похоронили его в салоне любимого автомобиля. Церемонию захоронения пришлось выполнить при помощи экскаватора, который аккуратно положил автомобиль с телом в выкопанную яму, а потом засыпал ее землей. Пользователи соцсетей считают такой способ захоронения необычным.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN