В Китае усопшего похоронили в любимом автомобиле

Еще при жизни он завещал родным похоронить его вместе с любимым автомобилем Hyundai Sonata.

Родственники исполнили последнюю волю усопшего и похоронили его в салоне любимого автомобиля. Церемонию захоронения пришлось выполнить при помощи экскаватора, который аккуратно положил автомобиль с телом в выкопанную яму, а потом засыпал ее землей. Пользователи соцсетей считают такой способ захоронения необычным.