В Китае воссоздали 200 традиционных костюмов

24 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайская группа по воссозданию традиционной китайской одежды в течение 11 лет изготовила 200 копий древних костюмов.

Чтобы точно воспроизвести китайские национальные костюмы, группа изучила не только сохранившуюся древнюю одежду, но и древние картины и фрески.

Ткань и орнаменты для изготовления одежды были созданы членами группы на основе изучения документов и докладов о проведении археологических раскопок. Для окрашивания и закрепления цвета ткани использовались цветы и растения, которые выступали красителями в древние времена.-0-

Фото Жэньминь Жибао