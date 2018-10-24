В Китае воссоздали 200 традиционных костюмов

24 октября, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китайская группа по воссозданию традиционной китайской одежды в течение 11 лет изготовила 200 копий древних костюмов.
Чтобы точно воспроизвести китайские национальные костюмы, группа изучила не только сохранившуюся древнюю одежду, но и древние картины и фрески.
Ткань и орнаменты для изготовления одежды были созданы членами группы на основе изучения документов и докладов о проведении археологических раскопок. Для окрашивания и закрепления цвета ткани использовались цветы и растения, которые выступали красителями в древние времена.-0-
Фото Жэньминь Жибао
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4078 BYN
|2.403 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.0999 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN