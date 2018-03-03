В Китае встретили праздник фонарей

3 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Жители Китая встретили традиционный праздник Фонарей (праздник Юаньсяо).
Праздник Фонарей отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю, в этом году он выпал на 2 марта. По всей стране прошли многочисленные выставки и праздничные мероприятия.
Почта Китая выпустила в обращение специальную серию из трех марок "Праздник Фонарей". Это первые в истории Китая марки, посвященные данному празднику.-0-
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