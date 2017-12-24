В Китае заблокировали около 13 тыс. сайтов

В течение последних трех дней власти КНР приняли решение о блокировке 13 тыс. сайтов и около 10 млн аккаунтов пользователей. Последняя мера в основном коснулась социальных сетей.

Ужесточение контроля вызвано распространением порнографических материалов и сцен насилия. По сведениям агентства Синьхуа, администрация заблокированных ресурсов размещала на сайтах запрещенную информацию.

В КНР разрешено использовать только разрешенные правительством VPN-сервисы. Все они находятся под контролем спецслужб. Доступ к таким приложениям как YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter и Instagram закрыт.