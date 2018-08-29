В Китае затонуло грузовое судно, погибли 7 человек

29 августа, Гуанчжоу /БЕЛТА - Синьхуа/. На реке Бэйцзян в провинции Гуандун (юг Китая) затонуло грузовое судно, погибли семь человек. Об этом сообщают местные власти.

Судно "Юэиндэ Карго 8030" опрокинулось и затонуло в ночь на вторник. Тела всех семерых погибших были извлечены.

Для спасения имущества с судна и расследования причин аварии на место крушения направлена специальная группа.-0-