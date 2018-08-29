В китайской провинции Чжэцзян строят самые высокие опоры линии электропередачи

29 августа, Чжоушань /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян (восточный Китай) строят две опоры линии электропередачи высотой 380 м.
Это будут самые высокие подобные конструкции в мире. Они будут удерживать провода, которые протянутся между островами Цзиньтан и Цэцзы.
Строительство опор реализуется по проекту создания линии электропередачи сверхвысокого напряжения между городскими округами Чжоушань и Нинбо. Проект должен быть завершен в конце октября.-0-
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