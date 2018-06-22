В китайской провинции Хайнань туристы смогут пользоваться зарубежными соцсетями

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской курортной провинции Хайнань у туристов появится доступ к популярным соцсетям и интернет-ресурсам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Местная администрация намерена создать в городах Хайкоу и Санья зону иностранного туризма, основываясь на опыте популярных туристических мест, таких как Бангкок и Пальма-де-Майорка. Иностранцам будет предоставлен доступ к соцсетям Facebook, Twitter, а также видеохостингу YouTube.

В 2003 году в КНР начала работу система фильтрации и контроля интернета, ограничивающая доступ ко многим популярным зарубежным сервисам. При этом китайские разработчики предлагают пользователям широкий спектр программ и приложений в рамках национального сегмента интернета.-0-