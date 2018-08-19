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В китайской провинции Цзянсу из-за тайфуна погиб ребенок, 9 человек ранены

В мире 19.08.2018 | 15:44
Фото Telegraf-EPA
Фото Telegraf-EPA

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько населенных пунктов в китайской восточной провинции Цзянсу пострадали от сильных порывов ветра, принесенных тайфуном "Румбия", в результате разгула стихии погиб ребенок, еще девять человек получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Сильнее всего пострадали четыре деревни в районе Туншань городского округа Сюйчжоу: повреждены более 500 домов и сооружений, некоторые полностью разрушены. Ветром снесены крыши, рекламные щиты, оборваны линии электропередачи.

Тропический тайфун "Румбия" с 17 августа обрушился на восточное побережье КНР и продолжает влиять на погоду в разных провинциях страны. Повышенный "оранжевый" уровень опасности объявлен в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Ляонин.

Непросто приходится и жителям провинции Хэнань в центральной части Китая: из-за подтоплений, вызванных ливнем, в зоне бедствия оказались около 880 тыс. человек, спасательная операция ведется непрерывно.

Также сильно пострадала провинция Аньхой, где в зоне природной катастрофы оказались 1,7 млн человек в девяти городских округах, 13 тыс. местных жителей эвакуированы в безопасные места, 13 получили травмы разной степени тяжести. Затоплены тысячи га сельхозугодий, повреждены свыше 1 тыс. зданий.

Между тем, дожди прогнозируются на территории восточной части страны еще и 20 августа.-0-

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Тропический тайфун достиг шанхайского района Пудун и принес проливные дожди и шквалистый ветер. Порывы ветра достигают 23 м/с. Около 2,5 тыс. судов были вынуждены вернуться в порт.

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Теги
Китай, смерть, стихийное бедствие, травматизм
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