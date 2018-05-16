В КНДР отменили встречу с Республикой Корея, саммит с США под угрозой

16 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. КНДР отменила встречу на высшем уровне с Республикой Корея, намеченную на 16 мая. Причиной послужили военные учения США с южнокорейской стороной под названием Max Thunder, которые проходят с 15 апреля.

Инициатором встречи, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, выступала сама КНДР. На переговорах планировалось обсудить возобновление диалога по вопросам Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола.

Кроме того, под вопросом находится проведение переговоров между лидерами КНДР и США, которые должны были состояться в следующем месяце. МИД КНДР заявил, что им не интересен диалог с односторонними требованиями о денуклеаризации. При этом американская сторона должна не только хотеть решить ядерную проблему, но также стараться наладить отношения с Пхеньяном.

Несмотря на это американская сторона заявила о продолжении подготовки к переговорам. "Мы не получали никакой информации от правительства КНДР или же Республики Корея о прекращении учений или отмене саммита между Ким Чен Ыном и Дональдон Трампом", - отмечает Госдеп Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров КНДР и США состоится 12 июня в Сингапуре.-0-