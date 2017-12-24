В Колумбии десятки военных пострадали от удара молнии

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки военных пострадали от удара молнии в Колумбии, сообщают информагентства.

В городе Попаян департамента Каука в субботу молния ударила по военному лагерю. В результате, ранения получили не менее 58 колумбийских военнослужащих. ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части.

В интервью радио Caracol генерал Луис Фернандо Рохас сообщил, что солдаты получили ожоги, а у некоторых отмечены проблемы со слухом.

Пострадавшие доставлены в военный госпиталь для обследования.-0-