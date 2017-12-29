29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии при взрыве гранаты в ночном клубе пострадали более 30 человек, сообщают информагентства.
Глава муниципалитета Каукасия Оскар Анибаль Суарес сообщил, что пострадал 31 человек, 11 - в тяжелом состоянии. Полиция задержала двоих: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла.
Правоохранительные органы проводят расследование. Основные версии - рэкет и сведение счетов между преступными группировками.-0-
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