29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии при взрыве гранаты в ночном клубе пострадали более 30 человек, сообщают информагентства.

Глава муниципалитета Каукасия Оскар Анибаль Суарес сообщил, что пострадал 31 человек, 11 - в тяжелом состоянии. Полиция задержала двоих: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла.

Правоохранительные органы проводят расследование. Основные версии - рэкет и сведение счетов между преступными группировками.-0-