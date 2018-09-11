В Колумбии с крыши банка сняли "человека-паука" из Санкт-Петербурга

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руфера из Санкт-Петербурга Павла Гогулана задержали в колумбийском городе Медельине на крыше штаб-квартиры банка. Об этом сообщает Фонтанка.

25-летний молодой петербуржец днем без страховки за несколько минут залез на 54-метровое здание, на 12-м этаже которого находится колумбийский банк Bancolombia. С крыши экстремала сняли сотрудники охраны и полиции. Сам Павел Гогулан на своей странице в социальной сети сообщает, что в его задержании участвовали десять полицейских и восемь охранников.

"Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше", – советует он. В своей группе в социальной сети Гогулан рассказывает, что находится в Колумбии месяц, продолжает покорять небоскреб за небоскребом. Высоту до 22 этажей он называет тренировочной.-0-