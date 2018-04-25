В Колумбии в результате крупного пожара пострадали 17 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В колумбийском городе Медельин произошел крупный пожар на складе лакокрасочной продукции, пострадали 17 человек, сообщает ТАСС.

Во время тушения огня, когда на территории склада находились пожарные расчеты, произошел взрыв. В результате пострадали 14 пожарных.

На данный момент локализован очаг возгорания, однако полностью потушить огонь пока не удалось. Причины пожара пока не установлены.-0-