В Колумбии в результате крупного пожара пострадали 17 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В колумбийском городе Медельин произошел крупный пожар на складе лакокрасочной продукции, пострадали 17 человек, сообщает ТАСС.
Во время тушения огня, когда на территории склада находились пожарные расчеты, произошел взрыв. В результате пострадали 14 пожарных.
На данный момент локализован очаг возгорания, однако полностью потушить огонь пока не удалось. Причины пожара пока не установлены.-0-
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