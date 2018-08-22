В Конго от очередной вспышки Эбола умерли около 60 человек

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Северное Киву, расположенной на востоке Демократической Республики Конго, зафиксировано 102 случая заражения лихорадкой Эбола. Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения страны в Twitter, число умерших от заболевания достигло 59.

Сообщается, что из 102 зарегистрированных случаев заражения точно подтверждены 75, остальные 27 пока расцениваются как вероятные.

Очередная вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в Конго в начале августа. Она стала десятой по счету: предыдущая была ликвидирована 24 июля 2018 года. По оценкам эпидемиологов, причиной новой вспышки лихорадки Эбола стал заирский штамм, который вызывает тяжелое течение болезни.-0-