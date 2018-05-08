В Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократическая Республика Конго объявила о вспышке эпидемии Эболы, погибли 17 человек, сообщают информагентства со ссылкой на Всемирную ассоциацию здравоохранения.

Специалисты взяли пять образцов для лабораторного анализа в Бикоро на северо-западе страны. Два образца показали положительный результат на вирус Эбола.

Это девятая вспышка геморрагической лихорадки в Конго с 1976 года.-0-