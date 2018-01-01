В Коста-Рике 12 человек погибли при крушении самолета

Небольшой частный самолет потерпел крушение в Коста-Рике. На его борту находились 10 туристов и двое пилотов из числа местных жителей.
Авиакатастрофа произошла в гористой местности неподалеку от провинции Гуанакасте. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air. Все находившиеся в салоне люди погибли.
Точные причины крушения установит специально созданная комиссия.
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