В Коста-Рике 12 человек погибли при крушении самолета

Небольшой частный самолет потерпел крушение в Коста-Рике. На его борту находились 10 туристов и двое пилотов из числа местных жителей.

Авиакатастрофа произошла в гористой местности неподалеку от провинции Гуанакасте. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air. Все находившиеся в салоне люди погибли.

Точные причины крушения установит специально созданная комиссия.