В Краснодаре горел торговый центр

Площадь пожара в ТЦ “Северяне” в Краснодаре составила 1 тыс. кв м.
По предварительным данным, в пожаре пострадало 4 человека. Все они госпитализированы. Состояние здоровья оценивается, как средней тяжести.
В тушении пожара было задействовано около 100 человек и 30 единиц пожарной техники.
Предположительно пожар начался со складских помещений торгового центра.
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