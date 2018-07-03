В Краснодаре горел торговый центр

Площадь пожара в ТЦ “Северяне” в Краснодаре составила 1 тыс. кв м.

По предварительным данным, в пожаре пострадало 4 человека. Все они госпитализированы. Состояние здоровья оценивается, как средней тяжести.

В тушении пожара было задействовано около 100 человек и 30 единиц пожарной техники.

Предположительно пожар начался со складских помещений торгового центра.