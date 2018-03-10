В Краснодаре при взрыве газа в жилом доме пострадали семь человек

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснодаре при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали семь человек, сообщают информагентства.

Среди пострадавших двое детей (9 и 12 лет) с травмами средней и тяжелой степени, один взрослый находится в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, был в состоянии алкогольного опьянения, он получил 90% ожогов тела.

В результате взрыва газа частично обрушилась стена четвертого и пятого этажей здания, лестничный марш между этими этажами, повреждена часть кровли.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.-0-