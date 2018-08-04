4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди погибших - три члена экипажа и 15 пассажиров. На борту разбившегося вертолета находились работники нефтегазовой компании "РН-Ванкор".

Крушение произошло сразу после взлета, в двух километрах от места вылета.

На месте происшествия работают экстренные службы, причины произошедшего официально пока не называются.-0-