4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Среди погибших - три члена экипажа и 15 пассажиров. На борту разбившегося вертолета находились работники нефтегазовой компании "РН-Ванкор".
Крушение произошло сразу после взлета, в двух километрах от места вылета.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины произошедшего официально пока не называются.-0-
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