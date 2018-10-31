В Кронштадте горит оружейный склад в военном городке

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезный пожар тушат на территории Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте. Горит стрелковый тир центра морской и физической подготовки ЦСКА. Об этом сообщает российский Пятый канал.

Сообщение в экстренные службы о пожаре в доме №4 по улице Флотской поступило в 21:35 30 октября. На место выехали пожарные подразделения по номеру 1. Из-за угрозы распространения огня на соседнее нежилое здание пожару присвоен повышенный уровень 1-Бис.

Cпасатели работают на территории 7-го военного городка Ленинградской военно-морской базы, площадь возгорания - более 200 кв м. Тушение осложняет сильный ветер. Эвакуированы трое военнослужащих.