В Кронштадте обрушился овраг Петровского дока, находящегося под охраной ЮНЕСКО

В Кронштадте обрушился земляной овраг у Петровского дока, который считается старейшим гидротехническим сооружением в Европе, сохранившимся до настоящего времени. Он находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС.

Оползень произошел на площади 30 кв. м. Овраг дока также является частью памятника, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Специалисты высказывают версии, что причиной оползня стала или вода из водопроводных систем XIX века, которые проходят возле дока, или грунтовые воды. Недалеко от места обрушения расположен жилой дом, но оползень ему не навредил.

В пятницу планируется укрепить овраг так называемым шпунтом Ларсена - металлическим профилем для укрепления берегов насыпей, чтобы предупредить дальнейшее обрушение.

Строительство Петровского дока началось еще при Петре I.