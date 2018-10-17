В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехдневный траур объявлен в Крыму после взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, для оказания помощи пострадавшим предпринимаются все необходимые меры.

Сергей Аксенов также заявил, что распространяющаяся в социальных сетях информация о стрельбе в Керчи после взрыва в колледже не соответствует действительности.

Взрыв произошел сегодня днем. Согласно последним данным СК РФ, погибли 13 человек, 50 пострадали.

На месте ЧП сейчас работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК, ФСБ и МВД России. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

Ранее первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в здании колледжа сработало самодельное взрывное устройство. По информации СК, устройство было начинено металлическими предметами.

В связи с инцидентом в Крыму усилены меры безопасности.-0-