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В Крыму терпит бедствие буксир с экипажем

В мире 08.09.2018 | 11:08
Фото из архива МЧС России/ТАСС
Фото из архива МЧС России/ТАСС

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черном море терпит бедствие буксир с экипажем, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Крыму.

Судно запросило помощь 8 сентября в условиях шторма в Керченском проливе. К поискам экипажа, состоящего из семи человек, был подключен буксир "Меркурий". Около 10.35 по московскому времени прибывший на помощь буксир обнаружил спасательный плот, на котором находились все члены экипажа.

Поднять на борт людей пока не могут из-за погодных условий.-0-

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авария на воде, Крым
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