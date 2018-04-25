В курортном городе Пальма-де-Майорка запретят сдавать квартиры туристам

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском городе Пальма-де-Майорка владельцам квартир запретят сдавать их в аренду туристам, сообщает Би-Би-Си.

Отмечается, что запрет может вступить в силу уже в нынешнем курортном сезоне - в июле 2018 года. На подобные меры власти города идут из-за жалоб жителей на значительный рост арендной платы из-за посуточной аренды квартир туристами. С 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%.

Пальма-де-Майорка стал первым городом в Испании, где будет применен такой запрет. Как сказал мэр города, подобная инициатива станет примером для других городов, которые также страдают от массового туризма.

Сообщается, что в 2017 году Испанию посетили рекордные 82 млн иностранных туристов.-0-