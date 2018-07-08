В Кувейте 287 человек отравились фалафелем

В столице Кувейта 287 человек госпитализированы после отравления. Отмечается, что все они ели фалафель в одном из ресторанов в районе Хола. По данным СМИ сейчас заведение закрыто. Правоохранители выясняют причины произошедшего. Заведено уголовное дело.
Сейчас в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 53 человека.
Остальные отпущены домой.
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