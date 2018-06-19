В квартире футболиста "Локомотива" обнаружен мертвым грузинский болельщик

На лестнице перед квартирой защитника футбольного клуба "Локомотив" Соломона Кверквелии было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщают российские СМИ. Предварительно, он скончался от передозировки наркотиками. При себе у погибшего был паспорт болельщика, который помог установить личность погибшего.

Сообщается, что Соломон Кверквелия вот уже шесть месяцев не живет в этой квартире. Он отдал ее своему другу, который и пустил пожить грузинского болельщика на время чемпионата мира по футболу.

Согласно паспорту болельщика, погибшего зовут Ромео Копалиани и он из Грузии. В квартире нашли шприцы, а на теле погибшего были следы от инъекций.

Владелец квартиры узнал обо всем из новостей. По словам Соломона Кверквелии, он даже не знал, что его друг пустил туда кого-то пожить.