В Кыргызстане готовятся к аномальным морозам

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане ожидаются сильные морозы, сообщают информагентства.

Аномальное похолодание до минус 45 градусов в горных районах прогнозируется местными синоптиками 26 января. Согласно прогнозам, циклон задержится на территории республики до конца января. Подразделения МЧС Кыргызстана переведены на усиленный вариант несения службы.

Опасность резкого похолодания заключается в том, что оно может спровоцировать сход снежных лавин, а также возникновение других техногенных и природных катаклизмов, которые могут потребовать экстренного вмешательства служб спасения. Аномальные морозы также способны осложнить работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.-0-