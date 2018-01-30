В Кыргызстане из-за морозов продлены каникулы для школьников

30 января, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Министерство образования и науки Кыргызстана из-за холодов приняло решение продлить каникулы для школьников до 3 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Учитывая, что температура воздуха в ближайшие дни будет оставаться низкой, Министерство образования и науки приняло решение продлить приостановление учебно-воспитательного процесса: на три дня для школ с пятидневным режимом обучения - 31 января, 1, 2 февраля; на четыре дня для школ с шестидневной рабочей неделей - 31 января, 1, 2, 3 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее учебный процесс был приостановлен с 26 по 30 января.

Согласно приказу, решения по работе дошкольных организаций принимаются территориальными органами образования по согласованию с местными органами власти. Учреждения профессионального образования принимают решения самостоятельно.

Сильные морозы держатся в Кыргызстане с 26 января. В столице ночью температура опускается до минус 25 градусов. В ряде районов наблюдается понижение температуры до минус 31 градуса. На фоне похолодания вечером 26 января на ТЭЦ Бишкека временно вышло из строя оборудование одного из старых котлоагрегатов, что привело к отключению тепла в домах столицы. В городе организованы временные пункты обогрева, куда уже обратилось более 2 тыс. человек. По факту аварии на ТЭЦ Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" на ТЭЦ Бишкека введен в работу новый блок, нормализация температуры в домах горожан ожидается к вечеру.-0-