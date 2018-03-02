2 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане планируется преобразовать милицию в полицию, сообщил премьер-министр Сапар Исаков на Второй национальной конференции "Собезопасность и политика предупреждения преступности в Кыргызской Республике".

Соответствующее поручение уже дано, сказал премьер. При этом он констатировал, что переименование милиции в полицию потребует вложения денежных средств.

"Но это нужно продвигать планомерно. Нужно начинать процесс преобразования милиции в полицию, опять же, очень внимательно взвесив все обстоятельства, плюсы и минусы и изучив формат нашего законодательства", - отметил Сапар Исаков.-0-