2 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане планируется преобразовать милицию в полицию, сообщил премьер-министр Сапар Исаков на Второй национальной конференции "Собезопасность и политика предупреждения преступности в Кыргызской Республике".
Соответствующее поручение уже дано, сказал премьер. При этом он констатировал, что переименование милиции в полицию потребует вложения денежных средств.
"Но это нужно продвигать планомерно. Нужно начинать процесс преобразования милиции в полицию, опять же, очень внимательно взвесив все обстоятельства, плюсы и минусы и изучив формат нашего законодательства", - отметил Сапар Исаков.-0-
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