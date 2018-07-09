В Кыргызстане при посадке потерпел крушение вертолет Ми-8

9 июля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В горах Кыргызстана при посадке потерпел крушение вертолет Сил воздушной обороны страны.

Как сообщает пресс-служба Сил воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана, 9 июля вертолет Ми-8 потерпел аварию во время спасательной операции на площадке Южный Иныльчек.

Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадали 4 человека.-0-