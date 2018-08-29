В Кыргызстане проходит последний этап подготовки к III Всемирным играм кочевников

29 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 29 августа во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область проверил готовность ипподрома в селе Бактуу-Долоноту и посетил репетицию открытия III Всемирных игр кочевников.

Глава правительства Кыргызстана отметил, что государство прилагает все необходимые усилия для того, чтобы провести соревнования на должном уровне. "Я хочу поблагодарить всех, кто задействован в этой масштабной работе. Уверен, что благодаря сформированной дружной и профессиональной команде, креативной и патриотически настроенной молодежи, принимающей активное участие в подготовке к играм, мы проведем III Всемирные игры кочевников на высоком организационном уровне. Мы благодарны вам за проделанную титаническую работу, мы гордимся всеми вами", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Его проинформировали о полной готовности ипподрома к играм, а также о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности во время III Всемирных игр кочевников. Они пройдут в Кыргызстане 2-8 сентября. Планируется участие 3 тыс. спортсменов из 80 стран. Они будут состязаться в 37 видах этноспорта.-0-

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