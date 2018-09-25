В Кыргызстане проходит сбор руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности СНГ

25 сентября, Чолпон-Ата /БЕЛТА - Кабар/. В городе Чолпон-Ата начал работу Антитеррористический центр государств - участников СНГ (АТЦ СНГ) при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

Программой предусмотрено подведение итогов первого этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", проведенного при координирующей роли АТЦ СНГ с 4 по 6 сентября на территориях Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также реализация второго и третьего этапов учения. В рамках сбора пройдет расширенное заседание Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ с участием представителей научных кругов и общественных организаций.

Сборы руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств СНГ проводятся в соответствии с программой сотрудничества стран Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и являются важным элементом системы антитеррористического взаимодействия.

Ежегодно на этой площадке происходит обмен опытом, обсуждаются актуальные вопросы межгосударственного и межведомственного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, в формате совместных антитеррористических учений формируются и отрабатываются алгоритмы согласованных действий компетентных органов государств СНГ по противодействию террористическим угрозам.

Участниками двухдневных мероприятий станут делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета и отраслевых органов сотрудничества СНГ, Исполнительного комитета РАТС ШОС, Секретариата ОДКБ, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).-0-