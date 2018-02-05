5 февраля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане задержаны четыре гражданина одной из стран СНГ за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Во время мероприятий по выявлению лиц, уклонявшихся от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере, задержаны с поличным за дачу взятки в 100 тыс. евро и $138 тыс. 600 четыре гражданина.

Эти иностранные граждане в Кыргызстане занимались организацией так называемого ложного транзита табачных изделий и других товаров через оформление фиктивных документов.

По данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты таможенных платежей", "Подстрекательство к злоупотреблению должностным положением", "Дача взятки" Уголовного кодекса.

Задержанные водворены в следственный изолятор ГКНБ, ведется следствие.-0-