5 февраля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане задержаны четыре гражданина одной из стран СНГ за дачу взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Во время мероприятий по выявлению лиц, уклонявшихся от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере, задержаны с поличным за дачу взятки в 100 тыс. евро и $138 тыс. 600 четыре гражданина.
Эти иностранные граждане в Кыргызстане занимались организацией так называемого ложного транзита табачных изделий и других товаров через оформление фиктивных документов.
По данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызстана возбуждено уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты таможенных платежей", "Подстрекательство к злоупотреблению должностным положением", "Дача взятки" Уголовного кодекса.
Задержанные водворены в следственный изолятор ГКНБ, ведется следствие.-0-
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