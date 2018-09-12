В Лас-Вегасе при стрельбе у школы погиб ученик

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один учащийся погиб во время стрельбы, открытой 11 сентября на поле для игры в гольф средней школы Каньон-Спрингс, расположенной на севере Лас-Вегаса (штат Невада). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Школа закрыта на вход и на выход. Ученикам и преподавателям рекомендовали запереться изнутри в помещениях и не впускать посторонних лиц.

"Управление полиции северной части Лас-Вегаса расследует стрельбу возле средней школы Каньон-Спрингс. Населению следует держаться подальше от этого места", - сообщили органы правопорядка в своем Twitter.

Как отметил Fox News, полиции пока не удалось задержать виновного в инциденте.-0-